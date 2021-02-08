Самые смешные и трогательные рекламные ролики "Супер Боула"-2021

"Супер Боул" – традиционный ежегодный финальный матч за СуперКубок по американскому футболу, рекламное время в рамках телевизионной трансляции которого стоит миллионы долларов. Именно поэтому рекламодатели специально для этого события создают необычные рекламные ролики, ведь нужно, чтобы о них говорили зрители. В нашем материале мы собрали наиболее смешные и трогательные видео.

Дэйв Батиса и Трейси Морган

Видео наглядным образом объясняет разницу между понятиями "почти уверен" и "абсолютно уверен". Например, если вы покупаете дом, вы должны быть абсолютно уверены в том, что этот дом – тот самый. А еще в ролике появляется Дэйв Батиста, чтобы набить главному герою морду.

Может ли буррито изменить мир?

Таким вопросом задается мальчик из рекламного ролика ресторана, в котором буррито является одним из основных блюд. Как оказалось – может. Особенно если внимательно посмотреть на "путь" буррито до потребителя.

Давайте убираться вместе

Всемирно известный производитель бытовой химии призывает не скидывать обязанности по уборке дома (и не только дома) на кого-то одного. Ведь если заниматься домашними делами вместе, то на них будет уходить куда меньше времени.

Трогательное видео про поиск работы

Как и в России, в США существует множество различных интернет-сервисов, помогающих искать работу. Сюжет этого рекламного ролика рассказывает, как влияет на нашу жизнь этот процесс – сколько стресса он может принести и сколько радости.

Когда легенды приходят на помощь

Производитель небезызвестных алкогольных напитков в своем новом рекламном ролике собрал воедино героев нескольких своих "старых" видео – и назвал их легендами. По сюжету эти самые персонажи из прошлого, пройдя сквозь порталы (нечто похожее "колдовал" доктор Стрэндж в комиксе "Мстители: Финал"), помогают простому водителю ликвидировать последствия аварии.

Если бы Майл Б. Джордан был Алексой…

Никакой речи о смене пола, конечно, не идет, просто американская компания Amazon предложила зрителям представить, что у умной колонки ее производства появилось тело. И этим телом стал актер Майкл Б. Джордан, знакомый нам по фильмам "Черная Пантера", "Просто помиловать" и "Крид: Наследие Рокки".

Мэттью МакКонахи стал плоским

В рекламе новых объемных 3D-чипсов актер Мэттью МакКонахи внезапно стал плоским. Живется ему в этом состоянии, очевидно, несладко: его не замечают в кафе, ветер сбивает с ног… И тогда МакКонахи находит вендинговый автомат с чипсами…

Кто спер мои чипсы?

Этим вопросом задается Эштон Кутчер, чья супруга Мила Кунис покушается на его чипсы. Кунис умудряется хрустеть чипсами везде – в ванной, на диване, на кухне… Когда ему Кутчеру удается поймать жену с поличным, она всегда заявляет, что это не она. Важно упомянуть, что Кутчера в этом видео заставили петь – в этом нелегком деле ему помог певец Шегги.

Посвящение 2020 году

В рекламе сельтерского лимонада пытаются иначе взглянуть на то, каким получился 2020 год: вместо коронавируса над миром нависла угроза лимонов. Градом они выпадают по всей планете, повреждая имущество и калеча людей. В общем теперь лимонов у нас так много, что мы решили делать лимонад.