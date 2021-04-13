Фильм "Девятаев": боевая мощь бессильна перед несгибаемым духом

Любая боевая мощь бессильна перед несгибаемым духом человека. Именно об этом – о преодолении, вере в победу и невероятном мужестве – новый приключенческий блокбастер "Девятаев".

Тимур Бекмамбетов, режиссер: "Для меня самый большой подвиг этого человека в том, что он не озлобился, все вытерпел. Фильм не о победе над врагом, это фильм о победе над своими собственными сомнениями, унынием. Это и сегодня очень актуально".

Чувства человека, находящегося на краю гибели, становятся основной темой фильма. Оказавшись в фашистском плену, советский летчик Михаил Девятаев встает перед выбором – продолжить сражаться в небе, но на стороне врага, или погибнуть в концлагере. Девятаев принимает решение о побеге, который военные историки впоследствии назовут "чудом".

В это трудно поверить, то что случилось с Девятаевым фантастично. Человек весом в 36 кг один поднял самолет размером с аэродром, не зная немецкого языка. 12 лет ему не верили, что это правда. Пока не появились свидетели.

Война, как лакмусовая бумага, проявляет в человеке его истинные качества. Вся картина – как натянутая струна, надежда здесь граничит с отчаянием, а чувству безысходности противостоит вера и желание действовать.

История, которая разворачивается во времена Великой Отечественной войны, рассказана современным кино-языком. Режиссер Тимур Бекмамбетов постоянно находит нестандартные способы поддерживать напряжение. Впервые в истории кино сцена боя советских и немецких истребителей снималась в ходе компьютерной онлайн-игры. Зрители получат особое эмоциональное впечатление.

Игорь Угольников, продюсер: "Мы как будто вместе ведем эту "аэрокобру" и "Мессершмитт 109". Авиационные бои – это безусловный экшен, потому что снимались они с помощью игровиков. Тех, кто серьезно летает с помощью компьютеров на истребителях. Бой сделан по-настоящему. Экшен фантастический, я такого не видел нигде".

"Девятаев" – высочайшего уровня работа не только по российским, но и по мировым меркам. Режиссеры Тимур Бекмамбетов и Сергей Трофимов создали зрелищный блокбастер, объединяющий поколения: это и вдохновляющая героическая драма, и невероятная история о настоящей дружбе, и приключенческий экшен. С 29 апреля во всех кинотеатрах страны.

Юлия Киселева, "Утро России"