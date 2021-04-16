Без вины виноватые: начались съемки нового сезона сериала "Паромщица"

15 апреля начались съемки нового сезона сериала "Паромщица". Зрителей ждет продолжение истории Надежды – молодой женщины, оказавшейся в самой гуще странных событий, происходящих в маленьком городе.

Кажется, жизнь Надежды наконец наладилась: рядом любимый мужчина Макс и сын Костя. Но героине не суждено долго наслаждаться идиллией. Макса обвиняют в ужасном преступлении, но Надя верит в его невиновность. Она по себе знает, что это такое – быть без вины виноватой и осужденной за преступление, которого не совершала. Но готов ли Макс принять помощь от любимой?

В многосерийной драме режиссера Станислава Либина, работавшего над такими увлекательными сериалами, как "Акушерка" и "Акушерка. Счастье на заказ", снимаются Глафира Тарханова, Андрей Барило, Андрей Фролов, Александр Ратников, Марина Митрофанова, Владимир Стержаков и многие другие.

Съемки продолжения "Паромщицы" будут проходить в Москве и Великом Новгороде.

Напомним, "Паромщицу" признали одним из самых успешных сериалов прошлого года. Согласно данным Mediascope, в 2020-м многосерийная лента заняла третью строчку рейтинга. Также она была высоко оценена экспертами киноиндустрии и вошла в лонг-лист премии "Золотой орел".

Каждая новая серия драмы собирала миллионы просмотров на официальном YouTube-канале "России 1", а зрители вели бурное обсуждение сюжетных перипетий в комментариях. Многие писали, что история Макса и Нади показалась им незаконченной, поэтому канал "Россия 1" преподнесет поклонникам приятный сюрприз.