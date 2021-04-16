16 апреля 2021 17:17

Без вины виноватые: начались съемки нового сезона сериала "Паромщица"

Съемки нового сезона сериала "Паромщица"
Съемки нового сезона сериала "Паромщица"
Съемки нового сезона сериала "Паромщица"
Съемки нового сезона сериала "Паромщица"
Съемки нового сезона сериала "Паромщица"
Съемки нового сезона сериала "Паромщица"
Съемки нового сезона сериала "Паромщица"
Съемки нового сезона сериала "Паромщица"

15 апреля начались съемки нового сезона сериала "Паромщица". Зрителей ждет продолжение истории Надежды – молодой женщины, оказавшейся в самой гуще странных событий, происходящих в маленьком городе.

Кажется, жизнь Надежды наконец наладилась: рядом любимый мужчина Макс и сын Костя. Но героине не суждено долго наслаждаться идиллией. Макса обвиняют в ужасном преступлении, но Надя верит в его невиновность. Она по себе знает, что это такое – быть без вины виноватой и осужденной за преступление, которого не совершала. Но готов ли Макс принять помощь от любимой?

В многосерийной драме режиссера Станислава Либина, работавшего над такими увлекательными сериалами, как "Акушерка" и "Акушерка. Счастье на заказ", снимаются Глафира Тарханова, Андрей Барило, Андрей Фролов, Александр Ратников, Марина Митрофанова, Владимир Стержаков и многие другие.

Съемки продолжения "Паромщицы" будут проходить в Москве и Великом Новгороде.

Напомним, "Паромщицу" признали одним из самых успешных сериалов прошлого года. Согласно данным Mediascope, в 2020-м многосерийная лента заняла третью строчку рейтинга. Также она была высоко оценена экспертами киноиндустрии и вошла в лонг-лист премии "Золотой орел".

Каждая новая серия драмы собирала миллионы просмотров на официальном YouTube-канале "России 1", а зрители вели бурное обсуждение сюжетных перипетий в комментариях. Многие писали, что история Макса и Нади показалась им незаконченной, поэтому канал "Россия 1" преподнесет поклонникам приятный сюрприз.

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