Зрители со всего мира в восторге от фильма "Серебряные коньки"

16 июня романтическое приключение "Серебряные коньки" вышло на международную арену: картина Михаила Локшина стала первым российским фильмом в линейке Netflix Original. За пять дней на стриминговой платформе новинка декабря 2020-го стала фаворитом для зрителей со всей планеты.

Об успехах "Серебряных коньков" в Instagram рассказал Петр Ануров. Продюсер сообщил, что картина оказалась на пятом месте в мире среди всех фильмов Netflix и вошла в топ-10 в 52 странах. Особенно приключение полюбилось в Бразилии, Мексике, Греции, Румынии, Венгрии и Чили.

"Невероятные ощущения!" – поделился Ануров и поблагодарил съемочную группу и партнеров фильма, в числе которых – канал "Россия 1".

О международном признании новогоднего фильма говорят не только данные статистики, но и отклики зрителей из разных стран. Социальные сети звезд "Серебряных коньков" заполнены словами благодарности и любви на английском, испанском, португальском и других языках.

"Привет, Федор, ваш фильм на Netflix потрясающий. Шлю поцелуй из Бразилии и желаю огромного успеха в жизни", – пишет на странице актера Федора Федотова пользователь denyse_martins2

"Мне так понравилось! Надеюсь видеть на Netflix все больше и больше русских фильмов! Спасибо за прекрасный фильм и игру! С любовью из Тайваня", – оставила комментарий joke0719.

"Только что закончила смотреть, это просто замечательно. Вы должны очень гордиться", – обратилась к актеру wadzinenzou из Австралии.

"Я никогда раньше не смотрела русские фильмы. Этот стал одним из всех моих любимых! Поздравления из Мексики", – поделилась thani.as.

"У меня нет слов, чтобы описать, насколько полюбился этот фильм. Замечательная работа", – сообщает sitkaqg из Перу.

Десятки и даже сотни аналогичных сообщений появились и на личной интернет странице Сони Присс. Зрители делают комплименты красоте и таланту девушки, восхищаются магией истории на экране и волшебством русской зимы. И даже признаются, что теперь мечтают прилететь в Россию.

Напомним, события фильма происходят в зимнем Санкт-Петербурге в 1899 году. В канун Нового года в городе встречаются те, кому, казалось бы, не суждено быть вместе: сын фонарщика Матвей и дочь сановника Алиса. Вместе они отправляются навстречу большим целям и еще большему чувству. Также в фильме снимались Алексей Гуськов, Северия Янушаускайте, Кирилл Зайцев, Юра Борисов, Александра Ревенко. В минувшем апреле "Серебряные коньки" получили три премии "Ника".