Вестерн, который пошел не по сценарию: в Голливуде не утихают страсти по поводу трагического убийства оператора на съемках фильма "Ржавчина". На этой неделе главный подозреваемый – известный актер Алек Болдуин – сделал сенсационное признание.

В интервью американскому телеканалу кинозвезда заявил, что не нажимал на спусковой крючок. Оружие должно было быть не заряжено, и артист не понимает, каким образом пуля попала в револьвер. Алек Болдуин даже продемонстрировал журналисту, как выглядели его действия на съемочной площадке.

"Спусковой крючок не был нажат. Я на него не нажимал. Я бы никогда не навел пистолет и не выстрелил. Меня этому обучили", – рассказал актер.

Алек Болдуин решился на большое откровенное интервью после волны обвинений в свой адрес. В прокуратуре полагают, что актер направил на оператора Галину Хатчинс реквизитный револьвер и во время отработки сцены выстрелил в упор. Пуля также попала в плечо режиссеру фильма, но ранение оказалось легким. Коллеги актера тоже не остались в стороне от обвинений. Ассистент режиссера Рэми Митчелл заявила, что именно Болдуин виновен в убийстве. По ее словам, в роковой сцене главный герой не должен был нажимать на курок, но он якобы решил сыграть в "русскую рулетку". Известный актер Джордж Клуни назвал поступок Болдуина безумием, "приводящим в бешенство". С ним согласился и мастер боевых искусств, актер и продюсер Стивен Сигал. Масло в огонь подлил и коллективный иск членов съемочной группы фильма "Ржавчина". Они заявили, что испытали сильный стресс после трагедии на площадке. Все это и заставило Болдуина заговорить.

"Полицейский департамент еще не опубликовал итоги расследования. Причина, по которой я сейчас сижу с вами – я не могу молчать и ждать, пока этот процесс закончится в феврале-марте", – рассказал Болдуин.

Чем дольше идет расследование, тем больше в нем появляется деталей, неприятных для актера. Оказывается, что во время съемок "Ржавчины" члены съемочной группы не раз жаловались на халатность при обращении с оружием. Конфликты были настолько серьезными, что некоторые даже отказались работать с Болдуином. В итоге "оружейницей", которая должна была проверять револьвер перед каждой сценой, стала 24-летняя Ханна Гуттиерез, едва ли не стажерка. "Ржавчина" была всего вторым ее фильмом, и девушка совмещала на площадке сразу две должности. Говорят, она даже собиралась отказаться от съемок из-за нехватки опыта. Но Болдуин, настрелявший за свою длинную кинокарьеру десятки тысяч пуль, якобы не заметил подвоха.

"Мы полтора часа тренировались в стрельбе, и она давала мне все инструкции по технике безопасности. Нужно сыграть отдачу, потому что в пистолете нет патронов. Если ты стреляешь, делай "бэнг" и отбрасывай пистолет вверх, тебе нужно симулировать отдачу", – сказал артист.

Алек Болдуин настаивает, что всегда полностью доверял коллегам и не считает себя виновным в убийстве. Актер очень переживает по поводу случившегося, но на главный вопрос – как в пистолете оказался боевой патрон – он ответить не смог. Полицейские пока тоже. Известно, что в ближайшее время следователи проведут обыск в компании, которая поставляет боеприпасы для киносъемок.