Раскрыты подробности смерти Алексея Гериловича

Российский актер Алексей Герилович был найден мертвым в своей квартире. Его тело обнаружил друг Михаил Поздняков. Он рассказал подробности случившегося.

По словам Позднякова, с Гериловичем они общались часто — раз-два в неделю. Во время рождественских праздников тот перестал выходить на связь. В результате друг решил приехать к артисту домой, открыл ключами дверь и обнаружил бездыханное тело.

Михаил Поздняков отметил, что у Алексея Гериловича не было проблем со здоровьем. Ранее актер переболел коронавирусом, у него были осложнения. Врач прописал ему таблетки, сообщает "Пятый канал".

Как сообщалось ранее, рядом с телом Гериловича на полу обнаружили пакет с лекарствами. По предварительным данным, причиной смерти звезды "Глухаря" стала острая сердечная недостаточность. Отмечается, что актер в последнее время активно занимался спортом и употреблял различные добавки.