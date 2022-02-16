Муж убитой на съемках Галины Хатчинс подал в суд на Болдуина

Муж оператора Галины Хатчинс, погибшей от выстрела во время съемок картины "Ржавчина" (Rust), подал на актера и продюсера Алекса Болдуина и других создателей фильма иск в суд с обвинениями в непредумышленном убийстве.

В документах, направленных в окружной суд штата Нью-Мексико, указывается, что ответчики не выполнили стандартные проверки безопасности и не соблюдали основные правила при использовании настоящего оружия.

"Галина Хатчинс заслуживала жизни, и ответчики были в силах предотвратить ее смерть", – указывает в иске.

Трагедия произошла в октябре 2021 года. Во время репетиции Алек Болдуин выстрелил из пистолета и попал в оператора Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соуса. Хатчинс от полученных ранений скончалась. Оказалось, что оружие было заряжено не холостыми, а боевыми патронами. При этом сам Болдуин утверждает, что вообще не нажимал на курок, а выстрел произошел самопроизвольно.

Между тем, Ханна Гутьеррес-Рид, которая работала оружейницей на производстве фильма "Ржавчина", подала иск в суд на компанию, торгующую бутафорскими боеприпасами. Она считает, что среди холостых патронов были боевые, из-за этого на съемках произошла трагедия.