В Москве и Подмосковье планируется платный проезд по дорогам

В Москве и Московской области намерены внедрить концепцию оплаты проезда по автодорогам, следует из стратегии развития транспортной системы Московского региона до 2035 года. Используется опыт других стран. Например, автомобилисты платят при въезде в город Нью-Йорк и за проезд по ряду дорог, тоннелей, мостов. Для местных жителей есть скидки.

В Минтрансе сейчас дорабатывают стратегию с учетом позиций причастных ведомств. Речь идет о запуске пилотного проекта по бесконтактной оплате за проезд по дороге пропорционально протяженности поездки. Пилот запустят на нескольких автодорогах Москвы и области. Система оплаты призвана сократить количество пробок, перераспределить трафик в разное время суток за счет скидок оплаты для автомобилистов. Собранные деньги пойдут на строительство платных автодорог и содержание действующих.

Стратегия направлена в Минтранс и в правительства Москвы и Московской области, сообщили "Известиям" в пресс-службе "Дирекции Московского транспортного узла". Стратегию планируется утвердить в первом квартале 2021 года.