Будущее уже здесь: электромобили наступают по всем фронтам

Если несколько десятилетий назад основной спор в автомобильном мире был между бензином и дизелем, то теперь им противостоит электричество. Машины на батареях уже выпускают многие бренды в разных классах, но, тем не менее, популярность они завоевывают медленно.

Главное преимущество таких авто ‑ экологичность. И конечно, сегодня они уже достаточно мощные, хорошо укомплектованные и с большим беззарядным пробегом. Но это еще не все: технологии развиваются, а какими они будут завтра?

Audi собирается представить кроссовер с аккумуляторной батареей Q4 e-tron, а также модную купе-образную версию Sportback e-tron. Тесты проходят в Северной Европе. Концепт был представлен в прошлом году, и, судя по всему, серийная версия будет такой же стильной, разве что воздухозаборники стали не такими агрессивными. В линейке будет несколько конфигураций двигателей. Например, двухмоторная система общей мощностью 302 лошадиных силы. Она разгоняет авто до 100 километров в час за 6,3 секунды и достигает максимальной скорости 180 километров в час. Запас хода ‑ 402 километра. Зарядить аккумулятор на 80% можно примерно за 30 минут. Ожидается, что обе модели дебютируют в этом году.

Инженеры Volkswagen проводят испытания электрокроссовера ID.6. Это будет самая вместительная модель в электрической линейке компании.

Задняя часть будет похожа на ID.4. Однако, в отличие от переднеприводной городской "четверки", "шестерка" будет доступна только с полным приводом и двумя электромоторами. Мощность можно будет выбрать ‑ 300 или 410 лошадиных сил.

Батареи также будут иметь разную емкость. Одна даст кроссоверу запас хода в 450 километров, другая – целых 600. Пока не ясно, когда именно будет презентация, но производитель обещает представить готовую машину в этом году.

Не отстает от конкурентов и KIA. Электрический кроссовер под названием CV проходит тесты у себя на родине в Корее. Машина будет иметь запас хода в 550 километров, а электрическая установка будет обеспечивать 313 лошадиных сил мощности и разгон до сотни за 5,2 секунды.

Позже обещают представить и более высокопроизводительный вариант, который будет достигать 100 километров в час за 3,5 секунды и разгоняться до 260 километров в час. Полная зарядка будет происходить менее чем за 20 минут.

KIA обещает представить модель в Европе уже в апреле этого года. Сказать тут можно только одно: электрические автомобили наступают по всем фронтам. И даже вынужденная задержка испытаний из-за пандемии их теперь не остановит.

Так что уже в 2021 году в серийное производство пойдут кроссоверы с еще лучшими характеристиками. А вот насколько они будут популярны в России, покажет время.