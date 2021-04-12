Злостных нарушителей ПДД предложили наказывать, как пьяных

В Госдуме предложили наказывать злостных нарушителей правил дорожного движения в случае совершения ими ДТП так же, как нетрезвых водителей.

С таким предложением выступил заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, комментируя аварию с блогером Билом, сообщает "Российская газета". Однако пока в законопроект предложение не оформлено.

Он отметил, если водитель совершил сотни нарушений правил и совершает ДТП, в котором человек получает тяжкие травмы, то и наказание должно быть выше, чем для человека, совершившего такую аварию по неосторожности.

Согласно действующему законодательству, максимальный срок наказания по такой статье для трезвых водителей – до 2 лет, а для нетрезвых или покинувших место ДТП, лишение свободы – от 3 до 7 лет.

В случае гибели человека в ДТП, максимальный срок – до 5 лет заключения. А для нетрезвых водителей – от 5 до 12 лет. Если в аварии погибли более двух человек, виновнику грозит – до 7 лет лишения свободы. Нетрезвому – от 8 до 15 лет.

Выборный считает, что если трезвый человек на дороге ведет себя как пьяный, то и отвечать должен так же. Кроме того, нужно поднимать вопрос об изъятии их автомобиля в пользу государства.

По мнению депутата, систему надо менять, чтобы камеры не штрафовали всех подряд, а помогали выявлять опасных водителей.