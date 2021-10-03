"Чистогор": КамАЗ запустил электрический грузовик

В 2022 году КамАЗ планирует выпустить целую линейку грузовиков на электрической тяге. Родоначальником семейства "Чистогор" стала модель КамАЗ-53198. Сначала планируется выпуск электрического автоэвакуатора, бортового грузовика и рефрижератора. В серию грузовики на электротяге пойдут в 2023 году. Возможно расширение семейства Камских электромобилей за счет разной длины, колесной формулы, массы им типа кузова.

Как городской грузовик позиционируется КамАЗ-53199 с электромотором ТМ4 LSM280 мощностью 245 киловатт (почти 325 лошадиных сил). Емкость аккумуляторов – 150 киловатт в час, сообщает "За рулем".

Новый российский грузовик может проехать на одной зарядке до 150 километров.

Максимальная скорость бортового грузовика – 90 километров в час. Для зарядки нужна рехфазная розетка на 380 вольт и 32 ампера.

Электрический грузовик от КамАЗа комплектуется кабиной К4 от Mercedes-Benz Axor. В кабине устанавливается цифровой щиток приборов. Камский автомобильный завод активно работает над разработкой водородомобилей и электромобилей. В частности, в Москве работают электробусы КамАЗ-6282. Кроме того, автопроизводитель показал электромусоровоз КАМАЗ-53198, водородный электробус КамАЗ-6290 и компактный электрохэтчбек "Кама-1".