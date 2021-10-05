105% за неделю: спрос на зимнюю резину растет с каждым днем

Российские автомобилисты начали активно готовиться к смене сезона – спрос на зимнюю резину за последнюю неделю вырос на 105%, сообщает автопортал "Дром".

Не отстают и цены: в целом по стране стоимость зимних шин с начала 2021 года выросла на 15-20%. Так, в период с 27 сентября по 3 октября средняя цена подержанного комплекта составляла почти 14,5 тысячи рублей, а нового – 44 тысячи.

По мнению аналитиков, удорожание продукции в основном идет из-за роста цен на сырье, инфляции и системы маркировки. Кроме того, до их пор не компенсировано падение объемов выпуска шин.

"Нас может ожидать банальный дефицит автомобильных шин, в первую очередь в более доступных нишах", – считают эксперты автопортала.

Ранее сообщалось о подорожании новых автомобилей в России – цены подняли сразу девять производителей.