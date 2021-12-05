Названы самые популярные причины ДТП

Практически каждое четвертое дорожно-транспортного происшествия (27%) происходит из-за того, что водитель отвлекся от дороги. Такие выводы содержатся в исследовании, проведенном по заказу немецкой страховой компании DA Direkt.

Чаще всего водители отвлекаются на бурные разговоры с пассажирами (66%). 62% респондентов также заявили, что периодически их внимание отвлекается на музыку, подкасты или аудиокниги. 55% заявили, что их отвлекали плохие погодные условия или плохая видимость. Около трети отвлекаются на телефонные звонки или на бортовой компьютер во время вождения. 11% пытаются настроить свою навигационную систему прямо во время движения. На еду и питье отвлекаются от руля 9% водителей, 7% пытаются пофлиртовать во время вождения.

При этом 40% водителей не осознают, насколько высок риск аварий из-за отвлечения внимания на дороге.

Ранее сообщалось о самых необычных повреждениях, которые может получить автомобиль.