Как подготовить машину к морозам

В мороз водителям следует тщательно прогревать машину и взять в дорогу варежки. Если двери автомобиля открываются ключом, то необходимо смазать все замки, отметил глава координационного совета Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

Особое внимание необходимо обратить на незамерзающую жидкость. "Незамерзающая жидкость может замерзнуть, и тогда возникнут проблемы с работой омывателя стекол. Следовательно, нужно купить другую незамерзающую жидкость, хотя бы до минус 30, и предварительно залить ее в бачок для омывателя", – отметил Канаев.

Хорошо бы поставить автомобиль в теплый гараж или бокс перед наступлением морозов. Некоторые водители ставят машину над решетками коллекторов, чтобы тепло поступало на двигатель.

Отправляясь в путь в мороз, нужно взять с собой теплую обувь и варежки, поскольку в сильный мороз работать на улице в рабочих перчатках тяжело, руки быстро замерзнут.

Необходимо тщательно прогреть автомобиль перед выездом в мороз. Коробке переключения передач потребуется более длительное время для прогрева, иначе она может заклинить. В первые 5-10 минут езды не стоит разгонять двигатель свыше 2,5 тыс. оборотов в минуту, заключил Канаев.