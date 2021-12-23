Производитель С-500 разработал электрокроссовер

Производитель зенитно-ракетных комплексов С-300, С-400 и С-500 – оборонный концерн "Алмаз-Антей" разрабатывает электромобиль, уже доступны его первые изображения.

Машина носит рабочее название E-NEVA. Это кроссовер длиной 4,5 метра, который на одном заряде может преодолеть 463 километра.

E-NEVA разгоняется до 60 километров в час за 2,7 секунды. Максимальная скорость электромобиля — 197 километров в час.

Новинка оснащена мультимедийной системой с цифровой приборной панелью, на лобовом стекле – проекционный дисплей и 15-дюймовый сенсорный экран. Объем багажника — 610 литров.

Кроме электрической силовой установки, концерн намерен выпускать и гибридные версии — с газовым или водородным двигателем.