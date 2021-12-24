Российские автомобили в 2021 году подорожали на 5-8%, импортные – на 20%

Автомобили российского производства в 2021 году подорожали на 5-8 процентов. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его данным, цена на импортные машины выросла на 20 процентов.

По словам министра, в этой связи его ведомство и Минфин обсуждают повышение ценовой планки на авто, попадающие под "налог на роскошь". По его словам, сейчас даже автомобили базовой комплектации попали в этот сегмент из-за подорожания комплектующих.

"Мы исходим из того, что мы должны с коллегами из Министерства финансов найти компромиссное решение. Надо сказать, что коллеги нас слышат и поддерживают нашу позицию", – сказал Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24" (запись доступна на медиаплатформе "Смортрим").

Речь идет о законе, согласно которому владельцы машин стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. Налог в двойном размере предусмотрен для тех, кто ездит на автомобилях стоимостью 5-10 миллионов возрастом до 5 лет.

Планка до 3 миллионов была установлена в 2014 году. С тех пор средняя стоимость автомобиля в России увеличилась более чем на 80 процентов.

Ранее Мантуров сообщил, что в стране наблюдается дефицит новых автомобилей, и он сохранится в 2022 году.