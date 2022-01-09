В 2022 году россиян ждут 19 китайских автоновинок

Сразу 19 новых моделей для российского рынка в 2022 году приготовили китайский производители автомобилей. На фоне дефицита эти машины займут место японских и европейских марок.

По четыре модели привезут на российский рынок бренды JAC и Haval. Компания Haval, собирающая машины на тульском заводе, обновит кроссоверы F7 и F7x, а также представит новый полноприводный внедорожник Dargo и электромобиль. Обновленный кроссовер S3, а также новые кроссоверы S4 и S6, а также пикап T8 Pro представит JAC. Правда, из-за событий в начале января в Казахстане, их появление на российском рынке может быть немного отложено, поскольку на российский рынок поставки JAC идут из Казахстана. Еще один пикап под названием Rich выведет на российский рынок DFM.

Продавать обновленный кроссовер CS35 Plus, новое поколение кроссовера CS55, новую модель SUV-сегмента UNI-K планирует в 2022 году в России компания Changan. Сборка этих машин налажена в Белоруссии.

Geely привезет в Россию новый кроссовер KX11. FAW представит обновленные лифтбек B70 и кроссовер Bestune T5.

Chery намерена привезти для российского покупателя премиальный Exeed LX, новый кроссовер Omoda и Tiggo 4 Pro, появление которого ожидалось еще до конца в 2021 года. Кроме того, среди новинок Chery будет также и новый электрический кроссовер.

Другие китайские автопроизводители, такие как Zotye, Foton и Lifan, новинок для российского рынка на 2022 год не приготовили. Они пока ограничатся предложением прошлогодних моделей.