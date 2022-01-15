АвтоВАЗ представит в феврале самую черную "Ниву"

В конце нынешней зимы Тольяттинский автозавод представит на рынок спецверсию внедорожника Lada Niva Travel. Она будет очень черной – в версии Black. Кузов может иметь разные цвета, но декор обязан быть черным. Черными будут колесные диски оригинального дизайна, рейлинги на крыше, да и сама обивка крыши в салоне.

Черная версия модели в комплектации Comfort будет стоить 936 тысяч 900 рублей. В эту комплектацию войдет подогрев передних сидений (все-таки старт продаж запланирован на февраль) и кондиционер. А вот на мультимедийной системе АвтоВАЗ решил сэкономить. Тестовые машины черной спецверсии собираются на третьей ветке конвейера АвтоВАЗа с октября 2021 года.

На Niva Travel ставятся 80‑сильные бензиновые 1,7-литровые моторы, 5‑ступенчатая МКПП, раздатка с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала (в отличие от классической "Нивы" они управляются общим рычагом).

В 2021 году АвтоВАЗ продал 25 тысяч 415 Niva Travel. Это всего на 412 машин меньше, чем было продано легендарных "Нив", ведущих свою родословную от ВАЗ-2121. Что касается Niva Legend, то британские автоблогеры с YouTube-канала Carwowу строили почти 45-летней "старушке" тест на проходимость. Соревновалась Niva 4X4 с Suzuki Jimny и Renault Duster. Три машины соревновались в скоростном заезде на гору и геометрической проходимости. "Нива" оказалась в соревновании самой легкой и к тому же оснащенной понижайкой и блокировкой. Но это машину не спасло. По итогам всех испытаний Lada Niva Legend заняла последнее место. Она уступила два балла Renault Duster и четыре – Jimny.

Не оснащенная ассистентом спуска Niva проиграла максимально медленный спуск с холма по скользкой дороге, была второй за Suzuki по скоростному подъему на холм по раскисшей грунтовке и второй после Duster при проезде по извилистой дорожке с колеями и лужами. Российский внедорожник отыгрался на состязании на геометрическую проходимость, пройдя тестовый участок почти так же успешно, как и Suzuki Jimny.