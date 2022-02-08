В каких случаях можно выпивать за рулем

Можно ли пить за рулем, если автомобиль стоит, пусть даже с работающим двигателем? Судя по правилам дорожного движения и КоАП – можно.

Пункт 2.7 ПДД запрещает управлять авто в состоянии опьянения. Пойманному пьяным за рулем водителю полагается штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.

При этом в Правилах не определен термин "управление транспортным средством". Но есть термин "Дорожное движение" – это совокупность общественных отношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог. Таким образом, управлением транспортным средством можно считать перемещение людей и грузов в пределах дорог.

Если автомобиль не перемещается, то никакого управления нет и наказать человека за управление ТС в состоянии опьянения нельзя. И не важно, стоит автомобиль с работающим двигателем или нет – главное, чтобы автомобиль не двигался.

Не является правонарушением и распитие алкогольных напитков в салоне автомобиля. Салон машины — не общественное место, а инспектору заинтересовавшемуся авто с "застольем" можно показать не права, а паспорт, потому что водителем водитель в этот момент не является.

Таким образом, утверждает журнал "За рулем", выпивать, сидя в машине, водителю можно. Но ехать за рулем потом нельзя.

Ранее водителям напомнили, что если инспектор ГИБДД не разъяснил обвиняемому в нарушении ПДД его права, то решение о наказании водителя не вступает в силу.