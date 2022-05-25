9 моторов на 1 000 000 км: 10 лет автовладелец катался по стране за счет дилера

Эту забавную (хотя и не для всех) историю о том, как "допы" могут подвести тех, кто их навязывает, рассказал механик одного из американских дилерских центров KIA. Его внимание привлекла Kia Sorento 2012 года, "внутренности" которой выглядели как новенькие, сообщает Motor.ru. Когда же мастер глянул на счетчик, он не поверил своим глазам (как определить реальный пробег см. здесь) – одометр показывал, что машина со времени покупки преодолела 608 тысяч миль. Один миллион километров!

Стали разбираться. Теперь уже в документах. А по ним выходило, что у 10-летней KIA только мотор меняли 9 раз! Копнули еще глубже и пожалуйста: смена коробки передач 4 раза, промывка трансмиссии – 20 раз, замена масла – 203 раза! И все это за счет автодилера!

Оказалось, что при покупке кроссовера американские дилеры (так же, как и наши) решили нагрузить нового владельца всевозможными "допами". Среди них была и расширенная гарантия на 10 лет без ограничения пробега. Хозяин Sorento с удовольствием купил ее – в 2012 году она стоила 7 тысяч долларов, – подсчитав, что только одна замена двигателя обходится в 4,5 тысячи. А ездить он собирался много. Очень много!

Итог: гарантия закончилась только в этом году, KIA наездила миллион километров, внутри у нее все новое, а ее хозяин сэкономил за счет дилеров около 33 тысяч долларов.

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