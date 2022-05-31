Японские автокомпании уходить из России не хотят

Японская компания Nissan свой российский бизнес списало со счетов на ближайший финансовый год. А он в Японии закрывается в марте 2023 года. Nissan из России полностью пока не уходит, но сборочное предприятие в Санкт-Петербурге будет простаивать минимум до марта 2023 года.

С марта текущего года простаивают и питерский завод Toyota. Toyota, как и принадлежащий ей люксовый бренд Lexus, вряд ли восстановит производство кроссоверов RAV4 и седанов Camry в ближайшие месяцы. Но шанс на сохранение присутствие автопроизводителя в России остается, сообщает Primpress. Хотя Toyota на неопределенный срок отложила поставки новой продукции в Россию из-за рубежа.

В Санкт-Петербурге сборку машин не возобновят как минимум до конца июня и корейские производители Hyundai и KIA. Вынужденный простой продлен до 30 июня 2022 года. При этом дилеры компаний работают в обычном режиме, автомобили пока в наличии есть. При наихудшем сценарии развития ситуации дилеры готовы даже к тому, что новых машин в салонах не появится до конца года.

Из-за отсутствия запчастей не может в полном объеме восстановить производство калининградский "Автотор". Сборка BMW закончилась в Калининграде еще в марте, а сборка KIA и Hyundai продолжалась до возникновения дефицита комплектующих.

Руководство завода подыскало на лето временную работу своим сотрудникам. Правда, не всем, а максимум сотне желающих. Их могут отправить на сбор клубники: за килограмм собранных ягод выплачивается по 25 рублей. Дороже оценивается сбор голубики, сезон которой начнется в июле-августе. Здесь расценка выше: 45-50 рублей за килограмм ягод. С августа по сентябрь пройдет сезон сбора яблок, здесь за килограмм сборщику выплачивается всего по 2 рубля.

Пока же неопределенностью на российском рынке решили воспользоваться китайские производители. Они в два раза нарастили свою долю за весну в продаже машин. Корейские и китайские производители готовы компенсировать снижение производства в России импортом.

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