Выходят на арену стукачи: "Народный инспектор" заработает по всей стране

Согласно поручению Владимира Путина к 1 июня 2022 года в России должны быть созданы все условия для запуска федерального приложения для фиксации нарушений ПДД гражданами. Пока оно называется "Народный инспектор", но название может измениться. Решено, что приложение должно быть создано на базе столичного "Помощника Москвы", с его помощью уже сегодня жители могут фиксировать парковку на газонах и неправильную стоянку-остановку.

Известно, что приложение "Народный инспектор" уже обкатывают в некоторых регионах. И довольно успешно. Например, в Татарстане приложение работает аж с 2014 года. Согласно данным республиканского Минцифры, самыми популярными категориями для жалоб являются "Парковка на тротуаре" (220734 заявок), "Парковка в зеленой зоне" (38 910) и "Не пропустили пешехода" (22 548).

А в Подмосковье приложение с таким же названием работает почти год. По информации Главного управления содержания территорий МО с начала 2022 года подмосковные пользователи приложения 25 153 раза пожаловались на нарушения правил парковки, из них 19 365 – в местах, предназначенных для зеленых насаждений. 179 нарушений было выявлено на детских игровых и спортплощадках.

Водители тоже вполне готовы пользоваться таким приложением. Так, согласно опросам портала "Дром", 31% водителей немедленно сообщат об нарушении, а 37% – при условии, что их не начнут "дергать" в качестве свидетелей. И только 9% не намерены сообщать о нарушениях ПДД.

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