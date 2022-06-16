Штрафов станет больше: камерам расширили кругозор

Московских водителей ждет увеличение количества штрафов. Как рассказали Autonews.ru в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), у наиболее современных камер увеличены зоны контроля, и нарушения ПДД будут фиксироваться на более протяженных отрезках дороги, чем раньше. На фиксаторы установлены не стандартные 5-мегапиксельные датчики, а 9- или 12-мегапиксельные. Таким образом контролируются не условные 30 метров протяженности, а уже 60 – в два раза больше.

Это сообщение проанализировал автор ГОСТов для дорожных камер Григорий Шухман и нашел как плюсы, так и минусы для водителей. Так, раньше если водитель выполнял маневр правильно, но прежние пределы работы камер не позволяли этого увидеть, ему мог прийти штраф за нарушение требований знаков или разметки. Теперь таких взысканий станет меньше, поскольку "кругозор" камеры позволит увидеть маневр от начала до конца. Зато обновленные фиксаторы станут головной болью для настоящих нарушителей. Например, для водителей, которые нарушают ПДД на хорошо знакомых участках. Теперь они будут попадать в зону контроля раньше и получать штрафы.

Кстати, камеры с увеличенной зоной контроля будут лучше разглядывать и регистрационные номера.

Как рассказали в Ассоциации производителей дорожных камер "Око", например, камера следит за машиной, поворачивающей направо, и ее номера оказываются закрыты другим автомобилем, поворачивающим направо. Теперь трассовка будет идти не только по госномеру, но и по самому автомобилю. То есть камера будет как бы увязывать номер и автомобиль и считать их за одно целое. Такая технология фиксации нарушений актуальна для применения на городских дорогах, где много перекрестков и поворотов.