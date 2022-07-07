"Аурус" и "Москвич": мнение Владимира Путина

Говоря о перспективах автомобилестроения в России, Путин отметил, что в стране есть хорошая база. Как пример президент привел автомобиль Aurus, созданный при помощи партнёров.

"Но приобрели и собственные компетенции, и собственную инженерную школу", – отметил Путин.

Путин убеждён, что России необходимы собственные технологии, потому что сборка и локализация – "это не собственные технологические ключи".

Далее президент заметил, что страна ждет результатов проекта по выпуску автомашин "Москвич".

"Это вызов непростой", – считает Путин.

По мнению президента, вместо импортозамещения нужно стремиться к приобретению своих собственных передовых и перспективных технологий.