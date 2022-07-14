Водители без прав теперь могут "заехать" в колонию на пару лет

Водителям, повторно севшим за руль без прав, теперь может грозить до двух лет лишения свободы. Соответствующий федеральный закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу, за повторную езду без прав автолюбители могут быть оштрафованы на сумму до 250 тысяч рублей, а также лишиться свободы на год.

Если водитель при этом имел судимость за оставление места ДТП, в котором был причинен тяжкий вред здоровью пострадавшего или наступила его смерть, он может быть наказан штрафом до 300 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на аналогичный срок.