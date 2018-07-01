"Не чувствую себя лучшим игроком поединка, лучший – команда и болельщики, — признается голкипер, слова которого приводит "Спорт-экспресс". – Мы играли не так, как хотели, и хотелось больше атаковать. Но против Испании немногоие команды могут проводить с мячом до 50 процентов игрового времени. Получилось, как получилось. И слава Богу, нам сегодня повезло".
Напомним, что сборная России впервые пробилась в четвертьфинал чемпионат мира. Игра состоится седьмого июля в Сочи. Соперником россиян станет победитель пары Дания – Хорватия.