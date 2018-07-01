Матч России с Испанией: как все было?

Уже за час до матча на подходах к стадиону — настоящие заторы из болельщиков. Больше всего, естественно, россиян. Основной цвет — бело-сине-красный. На трибунах — предвестники супераншлага — заполненные нижние сектора. Фанаты сборной России спешат занять места, чтобы приветствовать команду во время разминки. Над "Лужниками" льется "Калинка-малинка".

Гимн России поет, стоя, весь 80-тысячный стадион. На матче присутствуют глава правительства России Дмитрий Медведев с супругой и король Испании Филипп Шестой. Перед началом игры они приветствуют друг друга рукопожатием.

После стартового свистка команды начинают, не спеша, словно изучая друг друга. Игра — вязкая. Наша первая атака случается только на 4-й минуте. Головин проходит по правому флангу. Угловой.

На 10-й минуте Жирков недозволенным приемом останавливает испанскую атаку. До штрафной вроде бы далеко. Но прострел неожиданно замыкает Игнашевич. От него мяч влетает в наши ворота. Еще один автогол этого чемпионата. Такой обидный. Как это напомнило матч с Уругваем.

И после этого испанцы закрутили свою тактику — ее замедленный вариант — вынуждая российских футболистов действовать без мяча. Но постепенно наши начинают отходить от шока пропущенного мяча, все чаще доходя до испанской штрафной.

Вот Рамос вынужденно валит Дзюбу. Активно к атакам подключается Фернандес. И видно, что защитникам "Красной фурии" с ним справляться все сложнее.

До конца тайма остается 7 минут, и кажется, что он так и закончится со счетом 0:1. Но вот после навеса со штрафного Пике зачем-то выкидывает руку вверх и останавливает мяч. Очевидный пенальти. Судья показывает на точку как-то неуверенно. Но зато уверенно бьет Дзюба в левый от вратаря угол. Де Хеа валится в противоположный.

Кажется, что "Лужники" лопнут от рева 80 тысяч болельщиков. И теперь уже испанцам впору думать о том, как уцелеть и больше не пропустить. На перерыв команды уходят под скандирование: "Россия! Россия!"

Можно представить, что творится в это время в фан-зонах многих российских городов, где сотни тысяч болельщиков, а может быть, и миллионы заходятся в экстазе каждый раз, когда российские нападающие накатываются на ворота испанцев. Именно в такой поддержке нуждалась российская сборная, именно к такой игре с испанцами готовил ее Станислав Черчесов.

Незадолго до этого съемочной группе "Вестей недели" посчастливилось оказаться в раздевалке нашей сборной, там, где и рождаются все замыслы.

А второй тайм активнее начинает испанская сборная. Сразу прижимает россиян к воротам, лишь изредка позволяя им перейти середину поля. Но до завершающих ударов дело не доходит.

Черчесов делает замены: вместо Жиркова выпускает Граната, вместо Самедова — Черышева. А потом в игру входит и Федор Смолов вместо триумфатора Дзюбы, которого трибуны провожают аплодисментами.

После этого к середине второй тайма игра совсем становится тягучей. Футболисты устали. Очень душно. Каждый игрок думает, дотянуть бы до дополнительного времени.

Последний рывок на 90-й минуте. Испанцы теряют мяч. Черечесов жестами обращается к зрителям: ну, поддержите! Все сектора мгновенно взрываются в ответ. Но наши и испанцы успевают только еще пару встречных атак.

Основное время истекло. Сборная Россия держится против испанцев более чем уверенно. Но впереди еще два тайма. Жарко. Но трибуны "Лужников" готовы поддерживать своих футболистов.

В первом дополнительном тайме Черчесов делает четвертую разрешенную замену — Ерохин вместо Кузяева. Но динамики это не прибавляет. Напротив, испанцы совсем плотно запирают нас в нашей штрафной.

Второй дополнительный тайм плавно катился к завершению. Но Россия вдруг устроила штурм испанских ворот, после того как к болельщикам за поддержкой обратился вместе с тренером еще и резервный вратарь Габулов.

Сборная России успевает организовать фланговую атаку, которая завершилась угловым. Но испанцы отбивают и выравнивают игру. Дело идет к послематчевым пенальти. Не зря Йерро готовился к 11-метровым — он что-то знал.

Первым бьет Иньеста — 1:0. Россия отвечает точным ударом Смолова — 1:1. Точен и Пике. Игнашевич тоже забивает. А вот удар Коке Акинфеев берет — угадывает направление. Головин забивает — 3:2. Рамос — 3:3. Черышев – гол! И последний удар испанцев. Он может решить все. И он решает. Акинфеев отбивает мяч ногой. Мы выиграли! Футболисты совершают круг почета и благодарят трибуны.