Королевская федерация футбола Испании рассмотрела несколько кандидатов на должность главного тренера и остановила свой выбор на Энрике (Кике) Санчесе Флоресе. Бывший защитник "Валенсии" и "Реала" известен по работе с "Хетафе", "Валенсией", "Атлетико", португальской "Бенфикой" и английским "Уотфордом". В прошлом сезоне Кике Флорес тренировал "Эспаньол".

Сборная Испании готовилась к чемпионату мира под руководством Юлена Лопетеги. Но за день до начала турнира он был уволен за подписание контракта с мадридским "Реалом". Исполняющим обязанности главного тренера стал Фернандо Йерро.