За четыре игры соперники фолили на Неймаре больше, чем на каком-либо другом игроке — 23 раза, сообщает ТАСС со ссылкой портал RTS Sport. Всего на газоне нападающий провел 13 минут и 50 секунд. Больше всего времени — пять с половиной минут — он пролежал во время матча 1/8 финала с мексиканцами.