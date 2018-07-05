СМИ подсчитали, сколько времени Неймар провалялся на газоне во время чемпионата

Мировые СМИ и обычные пользователи пользователи продолжают высмеивать поведение нападающего сборной Бразилии Неймара. В этот раз отказалось, что за четыре матча чемпионата мира по футболу бразилец провел почти 14 минут на газоне после нарушений правил на нем.