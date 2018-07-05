За четыре игры соперники фолили на Неймаре больше, чем на каком-либо другом игроке — 23 раза, сообщает ТАСС со ссылкой портал RTS Sport. Всего на газоне нападающий провел 13 минут и 50 секунд. Больше всего времени — пять с половиной минут — он пролежал во время матча 1/8 финала с мексиканцами.
05.07.2018
СМИ подсчитали, сколько времени Неймар провалялся на газоне во время чемпионата
Мировые СМИ и обычные пользователи пользователи продолжают высмеивать поведение нападающего сборной Бразилии Неймара. В этот раз отказалось, что за четыре матча чемпионата мира по футболу бразилец провел почти 14 минут на газоне после нарушений правил на нем.
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