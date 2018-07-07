Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич в преддверии матча ¼ финала чемпионата мира против сборной России заявил, что предстоящий поединок будет проходить по сценарию хорватских футболистов. Тренер не переживает из-за хозяйского статуса России.

"Мы не имеем возможности выбирать себе соперника, даже в случае с хозяином турнира, — признается Далич, слова которого приводит Чемпионат.Com – Предстоящий матч представляет для нас огромную важность вне зависимости от соперника. Да, у России будет громкая поддержка трибун, но наши футболисты каждую неделю играют на переполненных стадионах".

"О тактике России ничего не могу сказать. У нас есть только наш план и мы будем играть организованно и плотно играть в обороне. Мы постараемся найти свои сильные стороны, а Россия будет играть так, как мы ей позволим. Чемпионат мира – особый турнир, и мы постараемся продемонстрировать свой лучший футбол".

Напомним, что матч Россия – Хорватия состоится в субботу, 7 июля на сочинском стадионе "Фишт". Начало игры – в 21:00. Прямая трансляция поединка будет показана на сайте Вести.Ru.