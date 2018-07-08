"Смотрел, болел. Наши проиграли в честной красивейшей игре, но для нас они молодцы. Герои! Они умирали на поле. Мы гордимся ими, — цитирует высказывание Дмитрия Пескова "Интерфакс". — "И мы желаем успехов тем, кто остался в игре".

Как сообщалось, в Сочи на олимпийской арене "Фишт" завершился четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу, в котором сборная России играла с соперниками из Хорватии. Ничья в основное время 1:1 вывела команды на овертайм. Там тоже была ничья — 2:2. А по пенальти выиграли хорваты.