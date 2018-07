Имена лучших футболистов мирового первентсва-2018 назвала влиятельная EA Sports FIFA. В его список попали и три россиянина — Марио Фернандес, Денис Черышев и Артем Дзюба. Правда, наши футболисты вошли не в основной, а во второй по силе состав.

The #FestivalOfFUTBall Team Of The Tournament is now available in regular #FUT #WorldCup pic.twitter.com/MLJlTerQvH

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 11 июля 2018 г.

Основной состав сборной мира по версии EA Sports FIFA выглядит так: Каспер Шмейхель (Дания), Андреас Гранквист (Швеция), Йерри Мина (Колумбия), Киран Триппьер, Гарри Кейн (оба – Англия), Лука Модрич (Хорватия), Иско (Испания), Филиппе Коутинью (Бразилия), Н’Голо Канте (Франция), Эден Азар, Ромелу Лукаку (оба – Бельгия).