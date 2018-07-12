Защитник сборной Франции и "Марселя" Адиль Рами скоро станет мужем известной актрисы и модели Памелы Андерсон. 51-летняя Памела согласилась стать женой 32-летнего Адиля после того, как французы вышли в финал чемпионата мира.

В настоящее время Памела Андерсон находится в России и посещает матчи сборной Франции. На полуфинальном матче с командой Бельгии актриса продемонстрировала подаренное Рами обручальное кольцо на безымянном пальце, сообщает "Спорт-Экспресс". Однако Памеле пока не удается увидеть своего возлюбленного на поле. Адиль Рами остается единственным полевым игроком сборной Франции, пока не выходившим на поле.

Адиль Рами и Памела Андерсон познакомились в прошлом году на Каннском кинофестивале. Ради Андерсон Рами оставил свою гражданскую жену и двух годовалых сыновей близнецов.

Свадьба Рами и Андерсон пройдет после чемпионата мира. Финальная встреча сборных Франции и Хорватии пройдет 15 июля на стадионе "Лужники". Начало в 18.00. Канал "Россия 1" и Вести.Ru проведут прямую трансляцию решающего матча.