Германии предъявят иски на сотни миллиардов евро в случае остановки "Северного потока-2"

В бундестаге назвали опасной остановку "Северного потока-2" для Германии. В случае заморозки проекта в суды против страны поступят иски от компаний-участников строительства на сотни миллиардов евро, и возможно прекращение 50-летнего энергетического сотрудничества Германии и России. Об этом заявил глава комитета парламента по экономике и энергетике Клаус Эрнст в интервью Die Welt.

Решение ФРГ остановить проект испортит репутацию страны. Это международный проект и иностранные компании, банки вместе с российскими парнтерами уже потратили 12 миллиардов евро – ранее проект стоил 9,5 миллиарда евро. Половина вложений приходится на иностранные инвестиции. Но сумма компенсации ущерба окажется на порядок больше из-за потери доходов, которые ожидалось получить после запуска газопровода. В проекте принимают 120 компаний из более чем 12 стран.

В целом остановка проекта дорого обойдется европейским налогоплательщикам – проект был одобрен всеми регуляторами ЕС, и странами, через воды которых в Балтийском море проходит маршрут газопровода – Германии, Дании, Швеции, России, Финляндии, заявил председатель Восточного комитета немецкого бизнеса Оливер Гермес.

Самые ярые противники "Северного потока-2" – это США и Польша, отмечает Die Welt. Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что поддерживает остановку российского проекта. США предлагают Германии свой сжиженный газ.

Польша строит собственный газопровод Baltic Pipe, который будет конкурировать с Nord Stream. Польско-датский проект под названием Baltic Pipe предназначен для поставок норвежского природного газа в Польшу через Данию. Если германо-российский трубопровод не будет запущен, Польша от этого очень много выиграет. В этом случае Польша могла бы стать энергетическим центром Центрально-Восточной Европы.