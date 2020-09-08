Часть самозанятых предложили освободить от налога

В Госдуме готовят законопроект для обнуления налога на самозанятых в случае падения их профессиональных доходов ниже прожиточного минимума.

"Мы с коллегами хотим предложить обнуление налога на профессиональный доход в случае, если доходы от деятельности самозанятого не превышают прожиточный минимум", — сообщил РИА Новости один из авторов инициативы, замруководителя фракции "Справедливая Россия" Алексей Чепа.

Помощь необходима, чтобы самозанятый смог "раскрутиться" и у него появилась возможность зарабатывать.

Минтруд РФ в июле увеличил размер прожиточного минимума по итогам I квартала 2020 года на 2,2% — с 10,609 тысячи до 10,843 тысячи рублей.

Самозанятые могут платить с доходов налог по льготной ставке — 4% для физических лиц или 6% с доходов от юрлиц и ИП.

Большая часть из одного миллиона россиян, которые зарегистрировались как самозанятые, до этого вовсе не платили налогов, заявил ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Миллион россиян вывели свои доходы из серой зоны, зарегистрировавшись в качестве самозанятых. Налоговая служба оценила их объем в 130 миллиардов рублей. Три с половиной миллиарда из этой суммы пополнили государственную казну в качестве налогов