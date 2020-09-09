Безработные родители получат по 3 тысячи рублей на ребенка

Правительство выплатит в сентябре по 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребенка, следует из постановления, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Выплаты получат 2,8 миллиона граждан, официально признанные безработными, и имеющие детей в возрасте до 18 лет. В целом из федерального бюджета на выплаты детям безработных родителей направляется 8,5 миллиарда рублей.

Кроме этого, на выплату ежемесячных пособий на детей от 3 до 7 лет в регионы кабмин направил 34,3 миллиарда рублей. Доплата положена семьям с низким доходом. Сумма рассчитывается в зависимости от размера прожиточного минимума в каждом регионе и в среднем по стране составляет 5,5 тысячи рублей. Оформление выплат доступно через сайт госуслуг, МФЦ и в органах соцзащиты. Дополнительное финансирование было выделено из-за роста числа детей, родители которых могут получить выплаты. Так, получать пособия сейчас могут свыше 3 миллионов человек.

Минтруд готовит увеличение в 2 раза пособий для детей от трех до семи лет в малоимущих семьях. После внесения поправок Минтруда в закон сумма выплат вырастет с 5,5 тысячи рублей в среднем по стране до 11–12 тысячи рублей в месяц.