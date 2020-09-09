Россияне в 1,5 раза увеличили расходы на внутренний туризм

Расходы россиян на покупку турпакетов по стране во второй половине выросли в 1,5 раза, согласно статистики эквайрингового бизнеса ВТБ.

Жители России увеличили совокупные расходы россиян на гостиницы, прокат транспорта, рестораны и развлечения в самых популярных туристических до 9,5 миллиардов рублей – это уровень прошлого года.

Аналитики ВТБ назвали одним из факторов роста трат на путешествия по России госпрограмму с кешбэком за поездки по России.

В первой половине отпускного сезона расходы на путешествия по России составили всего 6 миллиарда рублей – это в 1,5 раза ниже аналогичного периода 2019 года. С середины июля ситуация изменилась и за вторую половину лета расходы россиян в размере 9,5 миллиардов рублей позволили туристическому бизнесу страны компенсировать потери начала лета.

Больше всего трат зафиксировано во второй половине лета – 440 миллионов рублей, что в 2,2 раза больше по сравнению с первыми шестью неделями сезона.

Расходы на проживание в российских отелях с середины июля выросли на 21% до свыше 1,75 миллиарда рублей по сравнению с предыдущими 1,5 месяца начала сезона. Но снизились расходы на прокат транспорта – на 33% и рестораны – на 11%.

"В июле спрос на туристические поездки начал восстанавливаться и пришел к значениям, сопоставимым с уровнем прошлого года", — отметил Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.

В августе расходы выросли по всем статьям. В августе расходы россиян на популярных направлениях по России выросли на 2% к августу 2019 года. Расходы на размещение в гостиницах в августе выросли на 28% до 1,26 миллиарда рублей, расходы на развлечения подскочили на 188% до 364 миллиона рублей.

Среди регионов на первом месте по популярности у туристов – Краснодарский край: расходы на путешествия, рестораны и развлечения здесь выросли за лето на 46% по сравнению с прошлым годом.

На втором месте – Калининградская область — российские туристы за лето увеличили траты на 22%, включая удвоение расходов на размещение в отелях. На третьем месте по приросту трат – Ленинградская область с ростом расходов туристов на 9%, включая гостиницы на 40%.

Среди городов по расходам в августе лилирует Москва (9,7 миллиарда рублей). На втором месте — Санкт-Петербург (1,7 миллиарда), на третьем — Краснодарский край (1,36 миллиарда рублей).