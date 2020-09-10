Треть россиян вместо вкладов инвестировали деньги в другие альтернативы

Только 31% российских вкладчиков хотя бы раз использовали вместо традиционных банковских вкладов другие сберегательно-инвестиционные продукты, сообщается в исследовании "Росгосстрах банка" и Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

"Если говорить об имеющемся опыте использования инвестиционных продуктов, то таковой есть сегодня у трети (31%) опрошенных. Однако четверть опрошенных (24%) не знакома с ними в принципе, а 69% вкладчиков ни разу подобные продукты не оформляли", — констатируют эксперты.

Самым популярным инвестиционным продуктом оказался индивидуальный инвестиционный счет (ИИС): с ним знакомы 42% имеющих накопления россиян.

37% опрошенных знают о вкладах/ накопительных счетах, оформляемые при условии открытия ПИФа, накопительном и инвестиционном страховании жизни (НСЖ и ИСЖ). 34% вкладчиков знают об обезличенном металлическом счете (ОМС), а 32% – о программе доверительного управления (ДУ).

Знание об инвестиционных инструментых не зависит от возраста. Но ИИС популярны среди молодых людей от 21 до 35 лет (46%) и от 36 до 45 лет (45%), и менее популярны среди россиян старше 56 лет (33%). Людям в возрасте больше знакомы инвестиционные вклады и накопительные счета, открываемые совместно с программами НСЖ (41%) и ИСЖ (39%).

Банк России фиксирует рекордный переток средств населения с депозитов в другие формы сбережения, в том числе инструменты рынка капитала, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Ставки по депозитам снизились на фоне снижения ключевой ставки, что повлияло на привлекательность депозитов по сравнению с другими формами сбережения, в том числе – в форме инвестиций в акции.

Почти миллион россиян пришли на фондовый рынок за время самоизоляции – количество россиян на брокерском обслуживании в апреле-июне выросло на 970 тысяч, или на 19,4%, и достигло 6 миллионов человек. Почти каждый пятый брокерский счет россиян – активный – за второй квартал доля таких активных счетов выросла с 16,3% до 17,3%.

Число клиентов, которые не сами принимают решения, а отдают свои деньги в доверительное управление, также выросло — на 2,9%, до 400,7 тысяч. Во втором квартале средний размер брокерского ИИС составил 80 тысяч рублей, а средний ИИС в доверительном управлении – 292 тысяч рублей.

Сумма активов на индивидуальных инвестиционных счетах выросла на 13,1% в апреле-июне до 245,9 миллиарда рублей. Из них 69%, или 168,8 миллиарда рублей лежат на брокерских счетах. Основную часть активов брокерских ИИС составляют акции, депозитарные расписки и облигации.

В августе Мосбиржа отметила рекордный прирост брокерских счетов физических лиц. Более 500 тысяч человек открыли счета на бирже. С начала года в биржевой трейдинг влились 2,4 миллиона человек, доведя общее число частных инвесторов до 6,2 миллионов человек.