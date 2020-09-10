Путин: восстановление деловой активности пока идет неравномерно

"Восстановление деловой активности пока идет неравномерно", – заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.

"Предстоит многое сделать, чтобы выйти на траекторию устойчивого роста, что называется широким фронтом во всех отраслях", – отметил президент.

По последним данным, "самый острый, кризисный этап позади". С июня в России наметилось восстановление экономической динамики. "Растет потребительская активность, постепенно возвращаются к прошлогоднему уровню такие важные показатели, как потребление электроэнергии и объем грузоперевозок по железной дороге".

Российский лидер напомнил о влиянии пандемии на все страны, "как и весь мир, в текущем году Россия столкнулась с объективными экономическими трудностями": были вынужденно остановлены целые отрасли, больше остальных пострадали "сфера торговли, услуг, потом стройка, некоторые промышленные производства".

Но Россия пережила пандемию с меньшими потерями, чем другие страны: "глубина экономического спада в России, уменьшение ВВП, оказалась меньше, чем в других ведущих странах".

Это признали и зарубежные экономисты, это подтверждает и статистика стран.

"У нас за II квартал текущего года падение ВВП составило 8,5%, в США – 9,5%, в еврозоне – 15%".

Частично это связано со структурой российской экономики – меньше доля малого бизнеса, больше доля государства. Но государство своевременно разработало и реализовало меры поддержки населения и бизнеса, подчеркнул Путин.