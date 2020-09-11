11 сентября 2020 09:34

В российских магазинах планируют ввести двойные ценники


Global Look Press

Союз потребителей России направил в Минпромторг предложение об обязательных двойных ценниках — с ценой за упаковку товара и единицей веса или объема, например, 1 килограмм или 1 литр. Это исключит обман покупателей и поможет им ориентироваться при выборе товаров и продуктов подешевле.

Это соответствует европейской практике, указали в Союзе.

Сейчас магазины сами решают – указать стоимость единицы товара или единицы веса. Когда упаковки имеют разный вес или объем, то сложно решить, что на самом деле дешевле. Этим пользуются производители и магазины – продают поменьше, но подороже. Например, производители наливают в бутылку объемом 1 литра только 0,95 литра, а в упаковку для десяти яиц иногда кладут всего девять. Это касается и товаров бытовой химии, парфюмерии.

Пункт о двойных ценниках планируется внести в новые правила розничной торговли, которое готовит министерство промышленности и торговли. Документ уже проходит общественные слушания, сообщили "Известия".

Двойные ценники лишат производителей возможностей постепенно уменьшать вес или объем упаковок, не снижая при этом цену, заявил президент Союза потребителей России Петр Шелищ.

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