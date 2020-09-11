Игровая компания Razer хочет открыть банк для молодежи в Европе и США

В начале года производитель комплектующих для геймеров Razer объявил о планах открыть свой цифровой банк для молодежи в Сингапуре. Новое направление опирается на возможности запущенного в 2018 году финтех-подразделения Razer, которое уже поддерживает сервисы Razer Merchant Services и Razer Pay.

Теперь Razer рассматривает возможность аналогичных шагов в Европе и США.

Хотя для компании, специализирующейся на игровой периферии, может показаться неожиданным проявление интереса к финансовым услугам, глава компании считает, что этот шаг имеет смысл. Razer, известный бренд в сфере киберспорта, углубляется в финтех с продуктами для геймеров и подразделением по цифровым платежам.

Волна так называемых "необанков" росла в последнее время. Необанк – это сервис, который выполняет функции банка, но не имеет физических отделений.

Для того чтобы оказывать финансовые услуги, необанк должен либо получить собственную банковскую лицензию, либо пользоваться услугами банков-партнеров. Большинство популярных необанкинговых приложений лицензированы как банки. Самые популярные цифровые банки в Европе – это Revolut, Monzo и N26.

Как и многие игровые компании, Razer стала бенефециаром пандемии коронавируса, так как потребители проводили гораздо больше времени дома и чаще играли в игры. В первом полугодии компания Razer сообщила, что ее доходы выросли на 25,3% до рекордных 447,5 миллионов долларов по сравнению с прошлым годом.

Выручка от услуг выросла на 79,3% до 64 миллионов долларов, в то время как общий объем платежей в финтех-подразделении увеличился более чем в два раза до 1,8 миллиардов долларов. По словам Rizer, результаты рассмотрения заявки на получение лицензии сингапурского банка, как ожидается, будут объявлены во второй половине 2020 года.