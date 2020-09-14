ВВП стран G20 рухнул во втором квартале года

Падение ВВП стран G20 во втором квартале года составило 6,9% в сравнении с предыдущими тремя месяцами, говорится в сообщении Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)..

В первом квартале ВВП снизился на 3,5% по сравнению с октябрем-декабрем прошлого года. Даже во время глобального финансового кризиса 2009-го года ситуация была лучше – экономика сократилась на 1,6%.

Китай – единственная страна из двадцатки, которой удалось увеличить ВВП во втором квартале. ВВП Поднебесной вырос на 11,5%. В докладе ОЭСР объясняют это тем, что в Китай пандемия началась раньше и принятые меры позволили раньше восстановить экономическую активность.

Самый большой спад – в Индии (25,2%) и Великобритании (20,4%). В России снижение ВВП было менее существенным – на 3,2%.

Новый прогноз Минэкономразвития предполагает снижение ВВП России по итогам 2020 года не выше 3,9%. Прежняя оценка составляла 4,8%.

Ожидается, что ВВП России вернется к докризисным значениям в третьем квартале следующего года. По итогам следующего года Минэкономразвития прогнозирует увеличение ВВП России на 3,3%, в 2022 году – на 3,4%, в 2023 году – на 3%.