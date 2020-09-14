Путин: Россия предоставит Белоруссии кредит на 1,5 миллиарда долларов

Россия предоставит Белоруссии кредит в размере 1,5 миллиарда долларов, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которую транслировал телеканал "Россия 24".

"Мы рассматриваем Белоруссию как ближайшего союзника. Россия остается самым крупным инвестором в белорусскую экономику. Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии кредит в 1,5 миллиарда долларов и мы это исполним", — отметил российский президент.

По его словам, правительства двух стран ведут работу по этому вопросу. Российский лидер выразил уверенность, что кредит скажется на финансовых рынках Белоруссии. Президент РФ призвал укреплять экономическую кооперацию между РФ и Белоруссией, и восстановить товарооборот между двумя странами: за время пандемии падение достигло около 20%. Путин напомнил, что один из крупнейших проектов двух стран близок к успешному завершению – вскоре заработает Белорусская АЭС, которая строится при поддержке российских специалистов.

11 сентября рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило инвестиционный рейтинг Белоруссии на уровне "В", но пересмотрело прогноз со "стабильного" на "негативный". По оценке S&P, если продолжатся беспорядки и отток вкладов, возможно быстрое падение курса национальной валюты, что это может очень быстро истощить валютные резервы Нацбанка Белоруссии. С начала августа к 11 сентября резервы страны снизились на 1,4 миллиарда долларов. Это лишь необходимо для обеспечения 2,6 месяцев импорта, – предупреждало Standard & Poor's.

Белорусы в августе забрали из банков почти 1 миллиард долларов: 624 миллионов долларов в иностранной валюте, и около 1 миллиарда белорусских рублей (около 389 миллионов долларов в эквиваленте), следует из статистики Национального банка страны. Отток вырос почти в 20 раз по сравнению с июлем во время беспорядков из-за страха населения, что произойдет госпереворт по украинскому сценарию с последующим хаосом в стране.

К началу 2020 года в хранилищах Нацбанка Белоруссии было более 42 тонн золота, а золотовалютные резервы страны за 2019 год выросли почти на треть до 9,4 миллиарда долларов. По данным регулятора, к 1 августа объем резервов составил 8,9 миллиарда долларов. По данным Минфина Белоруссии, внешний госдолг страны составляет 18 миллиардов долларов, или 28,7% от ВВП. Около трети займов – от России. По оценке Fitch, для погашения валютного долга Белоруссии с августа по декабрь необходимо выплатить 1,1 миллиарда долларов, и около 45% из них – это долг перед РФ или кредиторами, связанными с правительством России.