В России могут ввести минимальную почасовую оплату труда

Правительство предложило обсудить введение минимальный размер часовой оплаты труда, сообщили в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Но это не должно заменять действующий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в месяц.

Обсуждение предложения планируется в ближайшее время при подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы, сообщили "Известиям" в ФНПР.

Проект соглашения планируется подготовить до конца октября. Минтруд готов к диалогу, но, как отметили в министерстве, минимальный размер часовой оплаты труда должен дополнять МРОТ и не снижать существующие гарантии для работников.

Сейчас зарплата сотрудника, отработавшего месяц, не должна быть ниже МРОТ – 12 тысяч 392 рубля.. Если отработано неполное время, то заработок начисляется с учетом отработанных дней, но не ниже МРОТ в пересчете на полный месяц.

Если рассчитать минимальную часовую зарплату пропорционально месячному МРОТу, то, например, в сентябре получится 69 рублей за 8-часовой день при 176 трудовых часов. В ЕС и США нет МРТО, но есть минимальная почасовая оплата. В Германии этот показатель составлял в 2019 году 8,5 евро, в Еврозоне в среднем 27,7–31,4 евро, в США – 7,25 долларов.

Окончательного решения по вопросу об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2021 году пока нет, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

По его словам, этот вопрос будет обсуждаться в ходе ряда совещаний, которые запланированы на будущей неделе.

Согласно законодательству, размер МРОТ на следующий год рассчитывается исходя из размера прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года. В этом году он составил 12 тысяч 392 рубля.