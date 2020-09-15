Песков назвал условия кредита Белоруссии

У кредита Белоруссии есть только коммерческие условия, сообщил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В понедельник по итогам встречи в Сочи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко​ российский президент Владимир Путин ​заявил о предоставлении госкредита на 1,5 миллиарда долларов для Белоруссии.

Уже идет работа между правительствами по оформлению кредита. Часть нового кредита пойдет на рефинансирование прежних долгов.

"У любого кредита есть определенные коммерческие условия, связанные с его обслуживанием и так далее. Это коммерческие условия кредита, все-таки любой кредит имеет коммерческую сторону. Конечно же, ни о каких иных условиях речи идти не может", – отметил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, ставил ли Путин какие-то условия Лукашенко в обмен на этот кредит (цитата РИА Новости).

Государственные валютные активы и пассивы Белоруссии сбалансированы до конца 2020 года, но из-за протестов риски нарушения равновесия растут, подсчитало Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА). По данным на 1 августа правительству необходимо выплатить до конца текущего года по внутреннему и внешнему долгу около 1,5 миллиарда долларов вместе с процентами. С учетом планируемого рефинансирования на внутреннем рынке чистые выплаты по долгу составляют менее 1 миллиарда долларов.