Аналитики Сбербанка назвали курс рубля в конце года

Курс доллара к концу года снизится до 70 рублей при условии снижения геополитических рисков, прогнозируют аналитики Sberbank Investment Research. Среди геополитических факторов, которые давят на рубль, – выборы президента США в ноябре, дело Навального, которое используют и в США и ЕС для давления на Россию.

"Исходя из допущения, что после выборов в США геополитическое напряжение умеренно снизится, мы полагаем, что доллар фундаментально будет готов к возвращению к отметке 70 рублей к концу года", – прогнозируют аналитики Sberbank Investment Research.

Рубль еще более укрепится в случае роста и стабилизации цены нефти европейского сорта Brent в 2020 году выше 50 долларов за баррель, отмечают в аналитическом управлении Сбербанка. Во вторник, 15 сентября, баррель Brent стоит 40,3 доллара, согласно данным торгов к 14:00 мск.

"Восстановление экономики, которое мы сейчас наблюдаем после стремительного спада, вероятно будет утрачивать импульс. Это значит, что рост импорта товаров замедлится, при этом импорт услуг будет оставаться под давлением. Восстановление занятости и объема денежных переводов также вероятно затормозится", – заявил Ярослав Лисоволик, руководитель Sberbank Investment Research.

Во вторник, 15 сентября, за доллар на Московской бирже дают 75 рублей, согласно данным торгов к 14:00 мск. Евро стоит 89,3 рубля.

В тяжелые дни кризиса в марте курс евро поднимался выше 90 рублей, а доллар торговался по 82 рубля. Но затем началось укрепление национальной валюты – рубль достиг докризисных значений в июне: курс доллара снизился до 68,45 рубля, а евро подешевел до 76,5 рубля.

Во время пандемии на рубль давили три ключевых фактора – торговые потоки, миграция, потоки капитала, но по мере ослабления этого эффекта "давление на рубль снизится в четвертом квартале 2020 года и в большей степени будет зависеть от самочувствия российской и мировой экономики, а также геополитических рисков", – полагает эксперт.

Рубль подорожает, также прогнозирует рейтинговое агентство Fitch. В 2021 году доллар подешевеет до 70 рублей, а в 2022 году — до 69 рублей. Цена барреля Brent составит по итогам 2020 года 41 доллара (сейчас 39,2 доллара), а в 2021 году – 45 долларов (в августе 2020 года было 46,5 доллара). Цена барреля американского сорта WTI составит 38 долларов в конце года, и 42 доллара в 2021 году, прогнозирует Fitch.