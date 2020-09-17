Белоруссия получит кредит в 2020 и 2021 годах в рублях и долларах

Белоруссия получит 1,5 миллиарда долларов за 2 года – межгосударственный кредит на 1 миллиард долларов двумя траншами в 2020 и в 2021 году, еще 500 миллионов предоставит Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР, создан Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Россией и Таджикистаном), сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

Ранее лидеры двух стран договорились о кредите. "Условия сейчас прорабатываются с белорусским Минфином", – уточнил министр. Минфин уже подготовил поправки в Налоговый кодекс о включении Белоруссии в список стран для предоставления таких кредитов.

"Такие поправки подготовлены в Бюджетный кодекс. Как только они будут приняты, мы начнем работу по предоставлению межгоскредита", – отметил Силуанов.

Кредит EФСР выдается Белоруссии в долларах, а межгосударственный кредит России – в рублях. Ставка кредитов привязана к процентной доходности облигаций федерального займа России и еврооблигаций России и Казахстана.

"В рублях мы будем привязываться к стоимости ОФЗ с небольшой премией, по ставкам в валюте ЕФСР дает исходя из средней стоимости бондов РФ и Казахстана", – добавил Силуанов.

Эта помощь поддержит платежный баланс Белорусии:

"В целом это поддержит платежный баланс Белоруссии. По оценкам сегодняшней ситуации, вкладчики забрали около 1 миллиарда долларов из банков, поэтому платежный баланс будет поддержан и таким образом".

Кредиты планируется выдать на 10 лет – "в среднем длина наших кредитов составляла около 10 лет, мы этими сроками и будем руководствоваться при подготовке условий предоставления заемных средств".

Россия поддерживает Белоруссию, поскольку две страны связывает большая производственная, торговая и финансовая интеграция. Сейчас Белоруссия своевременно выполняет обязательства, включая обслуживание ранее выданных кредитов: в 2020 году выплачивает России около 1 миллиарда долларов по прежнему кредиту с процентами и около 460 миллионов – для EФСР, – уточнил министр.

Белорусы в августе забрали из банков почти 1 миллиард долларов: 624 миллионов долларов в иностранной валюте, и около 1 миллиарда белорусских рублей (около 389 миллионов долларов в эквиваленте), следует из статистики Национального банка страны.

11 сентября рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило инвестиционный рейтинг Белоруссии на уровне "В", но пересмотрело прогноз со "стабильного" на "негативный". По оценке S&P, если продолжатся беспорядки и отток вкладов, возможно быстрое падение курса национальной валюты, что может очень быстро истощить валютные резервы Нацбанка Белоруссии. С начала августа к 11 сентября резервы страны снизились на 16%, или на 1,4 миллиарда до 7,5 миллиарда долларов. Это лишь необходимо для обеспечения 2,6 месяцев импорта, – предупреждало Standard & Poor's.