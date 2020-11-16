ЦБ: инфляция в России не превысит 4,2 процента

Инфляция по итогам этого года составит 3,9-4,2 процента, считают в Центробанке. При этом один процентный пункт придется на долю ослабления рубля, сообщает телеканал "Россия 24".

Как сообщили в ЦБ, эффект переноса валютного курса на инфляцию в этом году был сдержанным, в том числе и за счет мер правительства по предотвращению распространения коронавируса COVID-19. Свою роль сыграло и почти полное отсутствие импортных услуг. А перебои с поставками некоторых непродовольственных товаров из-за рубежа привел к увеличению временного лага. Так что эффект от ослабления российской валюты еще даст о себе знать в следующем году, полагает регулятор.

Однако в целом, считают в ЦБ, будут преобладать дезинфляционные факторы, и по итогам следующего года рост цен ориентировочно составит 3,5-4 процента.

В октябре 2020 года инфляция в России составила 4 процента.