Прокачка российского газа через Украину упала до 30-летнего минимума

Объем транзита российского газа в Европу через Украину в 2020 году снизился на 38% по сравнению с предыдущим годом. Через газотранспортную систему (ГТС) Украины в Европу из России прокачено всего 55,8 миллиарда кубометров – это самый низкий объем транзита российского газа через Украину за последние 30 лет, отметил генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

Среди причин падения транзита – снижение спроса на газ в ЕС во время пандемии, изношенность, аварийность ГТС Украины и использование других маршрутов.

Только 30% газотранспортной системы Украины загружено, а остальная часть – бездействует, признал Макогон. По контракту "Газпрома" с Украиной, заключенному в конце 2019 года на 10 лет, российская компания обязалась прокачать через территорию Украины 230 миллиардов кубометров газа. "Газпром" обязан оплатить все законтрактованные мощности на сумму 7,2 миллиарда долларов: контракт составлен с условием "качай или плати".

В декабре 2019 года Россия, Украина и ЕС подписали новый транзитный газовый договор на пять лет с возможностью продления до 2034 года. Минимальная гарантированная прокачка газа из России заявлена в 65 миллиардов кубометров в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года.

В 2020 году "Газпром" должен был прокачать через Украину в ЕС не менее 65 миллиардов кубометров газа. Но в итоге российская компания постоянно платит сотни миллионов долларов за невыбранные мощности – максимальное падение транзита достигнуто в первом квартале – прокачка газа из России в ЕС через Украину упала на 53%.