Дефицит бюджета России вырос в январе-ноябре 2020 года

Дефицит бюджета России составил в январе-ноябре 2020 г. 2 трлн 410,3 млрд руб., сообщает Федеральное казначейство.
Доходы бюджета составили к 1 декабря 2020 г. 33 трлн 179,9 млрд руб., расходы – 35 трлн 590,3 млрд руб.
Дефицит федерального бюджета достиг 2 трлн 402,9 млрд руб., при этом доходы составили 16 трлн 528,6 млрд руб., расходы – 18 трлн 931,5 млрд руб.
Дефицит бюджетов субъектов России достиг 123,3 млрд руб., при этом доходы составили 12 трлн 814,1 млрд руб., расходы – 12 трлн 937,5 млрд руб.
Профицит бюджетов государственных внебюджетных фондов составил в январе-ноябре 28,3 млрд руб., доходы – 11 трлн 352,9 млрд руб., расходы – 11 трлн 324,6 млрд руб.
Бюджеты региональных внебюджетных госфондов исполнены с профицитом в размере 87,5 млрд руб., доходы составили 2 трлн 283,5 млрд руб., расходы – 2,196 трлн руб.